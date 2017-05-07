За пострадавшими в аварии на МКАД вылетел вертолет

В столице на 21-м километре МКАД произошла крупная автоавария. В результате ДТП пострадали несколько человек, для их госпитализации привлечен вертолет, передает телеканал "360".
В настоящее время на месте аварии работают правоохранители. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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