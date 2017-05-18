В центре Москвы произошло смертельное ДТП

Утром 18 мая на Новолужнецкой набережной в Москве произошла массовая авария. Рейсовый автобус марки "ЛИАЗ" столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями.

В результате ДТП погибли два человека, еще несколько получили ранения, передает Life.ru. На месте работают экстренные службы города.