В центре Москвы произошло смертельное ДТП

Утром 18 мая на Новолужнецкой набережной в Москве произошла массовая авария. Рейсовый автобус марки "ЛИАЗ" столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями.
В результате ДТП погибли два человека, еще несколько получили ранения, передает Life.ru. На месте работают экстренные службы города.
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