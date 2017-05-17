Жуткий пчелиный рой парализовал движение в Лондоне
Пчелы терроризировали Гринвич-стрит в течение всего дня. Поймать насекомых удалось местному пасечнику: он заманил их в передвижной улей, передает местная газета Metro.
По предварительным данным, из-за нашествия пчел никто не пострадал. Видео опубликовано на YouTube.
Судебные приставы не пускают шоумена заграницу
Поклонники разглядели у певицы округлившийся животик
Актер трепетно прижал коллегу к своей широкой груди
В утренней программе рассказали о молодой паре фриганов