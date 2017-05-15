Ревнивица протаранила на авто мужа с любовницей
Инцидент произошел в районе Таньябури провинции Пхатумтхани. Из-за ревности женщина устроила ДТП, участниками которого стали пять автомобилей. В итоге шесть человек получили легкие травмы.
Ревнивая женщина выследила супруга с помощью GPS. Догнав его машину, обезумевшая от обиды автоледи не нашла лучшего способа остановить обманувшего ее мужа, кроме как врезаться в Mercedes, сообщает Nation.
Столкновение привело к тому, что, помимо автомобилей четы, оказались задеты еще три. В результате аварии на дороге возникла четырехкилометровая пробка.
Разборки на почве ревности – довольно частое явление. Напомним, в марте этого года скандальный инцидент, привлекший внимание СМИ, произошел в Бразилии. Там в одном из баров города Рио-Верде ревнивая женщина застала мужа, обнимавшего любовницу. Разъяренная дамочка спихнула сидевшую на коленях супруга женщину и затеяла потасовку.
Как писали Dni.Ru, неверный супруг попытался разнять дерущихся, однако понял, что у него ничего не выйдет, и оттащил супругу в противоположный угол бара. Оскорбленная женщина схватила красное пластиковое кресло и попыталась ударить им изменщика по голове. В драку вмешались очевидцы. Однако в какой-то момент неверному мужу удалось сбежать, но ревнивица не оставила попыток наказать его и бросилась вслед.
Женщина работала в ведомстве с 2002 по 2005 годы
Глава российского государства проводит пресс-конференцию в Пекине
Певица, ставшая матерью в третий раз, рассказала о расставании
Соседи облили помоями звезду "Бедной Насти"