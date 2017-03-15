Ревнивая жена показала "кузькину мать" мужу и любовнице

В баре бразильского Рио-Верде ревнивая женщина застала там своего мужа, обнимавшего любовницу. Разъяренная дамочка спихнула сидевшую на коленях мужа женщину и затеяла драку.

Бразильянка начала избивать мужчину, похлопывая его по голове. Досталось и коварной разлучнице: обманутая супруга ударила соперницу по лицу и перетащила через бар, схватив за волосы.

Неверный супруг попытался разнять дерущихся женщин, однако понял, что у него ничего не выйдет и вытолкал жену в противоположный угол бара. Между тем разборка на этом не закончилась: оскорбленная в лучших чувствах супруга схватила красное пластиковое кресло и попыталась ударить им "изменщика" по голове. Очевидцы пытались остановить драку. Затем ревнивица бросилась вслед за сбежавшим с места потасовки мужем.