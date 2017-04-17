От чего зависит женская ревность

Эксперты установили взаимосвязь между частотой интимной связи у женщин и их ревнивостью. Как правило, чем чаще они занимаются сексом, тем спокойнее относятся к конкуренции.

Согласно результатам исследования, меньше всего ревнуют женщины, которые занимаются сексом более пяти раз в неделю. При этом наблюдается и обратная тенденция – наиболее ревнивы представительницы прекрасного пола, вступающие в интимную связь не чаще одного раза в месяц, передает "СЕКС.РФ".

В целом 20% женщин считают себя ревнивыми, при этом более половины респондентов считают обоснованной ревность при наличии повода. Лишь 15% опрошенных считают себя неревнивыми, а 10% полностью доверяют своим возлюбленным.

У мужчин показатели ревности в среднем ниже, чем у представительниц слабого пола. Ревнивыми себя считают 21% респондентов, при наличии повода это чувство появится у 35% опрошенных. Доверяют своим половинкам 28% мужчин, а 12% в принципе не ревнивы.

При этом сама ревность проявляется примерно одинаково у представителей обоих полов. "43% женщин и 43% мужчин обязательно будут ревновать, если увидят, как их партнер(ша) флиртует с кем-то другим", – сообщается в пресс-релизе организации. При этом поход с друзьями или подругами в клуб или сауну является подозрительным для 16% мужчин и 8% женщин. Также поводами для ревности россияне считают опоздания с работы и новый имидж возлюбленных.

Ревность - это искусство причинять себе еще больше зла, чем другим. — Григорий Баранов (@thornpendi) 6 апреля 2017 г.

Сексолог Оксана Бачинская утверждает, что ревность негативно влияет на отношения. "Неважно, ревнует мужчина или женщина. В любом случае на недоверии здоровые отношения построить сложно. Неуверенность или негативный опыт нужно не просто искоренять, а даже лечить! Психологи знают, как это сделать. Не нужно затягивать и превращаться в параноика!", – заявила она.

Ах, как же я "обожаю", когда ко мне появляются претензии, контроль и ревность.

А потом люди удивляются, почему я сваливаю от них подальше. — Мистер Суровая Бровь (@Leonid_Hawke) 17 апреля 2017 г.

Напомним, в августе 2016 года мужчина во время телефонного разговора поссорился с женой. После диалога он взял сварочный аппарат и заварил дверь в квартиру, где находилась его возлюбленная и двое детей несовершеннолетних детей. Суд арестовал мужчину на 3,5 года за "незаконное лишение человека свободы".