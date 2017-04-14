Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Инцидент произошел недалеко от дома семейной пары на Комсомольской улице. Обидевшись на то, что муж отправился к любовнице, женщина позвонила в полицию, передает Life.ru.
Сотрудникам ГИБДД ревнивая дама сообщила, что супруг сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В скором времени, нарушитель был задержан. Мужчина действительно оказался сильно пьян.
Кроме того, он громко матерился и отказался пройти пройти медицинское освидетельствование на месте. По словам неверного мужа, он не делал ничего плохого и не понимает, почему его задержали.
"У меня не пьяное вождение? Я вообще не ехал! Давай, до свидания! В суде встретимся, в суде! – заявил водитель автомобиля Lada Priora. Как отмечает издание, полицейский уже не первый раз задерживают мужчину за пьяное вождение. В том случае, если медицинская экспертиза подтвердил наличие у него в крови алкоголя, его ждет не административное, а уголовное наказание.
Отметим, что ревнивые женщины нередко проявляют изощренную изобретательность. Так, ранее сообщалось, что москвичка раскрыла измену мужа с помощью биологической экспертизы. Заподозрив любимого в неверности, женщина отнесла его брюки в лабораторию. В результате, экспертиза обнаружила на вещах мужчины следы от губной помады и фрагменты спермы.
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