Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа

В Кирове женщина сдала сотрудникам ГИБДД собственного мужа, сообщив. что он сел за руль в нетрезвом состоянии. Оказалось, что таким образом супруга хотела отомстить любимому за неверность.

Инцидент произошел недалеко от дома семейной пары на Комсомольской улице. Обидевшись на то, что муж отправился к любовнице, женщина позвонила в полицию, передает Life.ru.

Сотрудникам ГИБДД ревнивая дама сообщила, что супруг сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В скором времени, нарушитель был задержан. Мужчина действительно оказался сильно пьян.

Кроме того, он громко матерился и отказался пройти пройти медицинское освидетельствование на месте. По словам неверного мужа, он не делал ничего плохого и не понимает, почему его задержали.

"У меня не пьяное вождение? Я вообще не ехал! Давай, до свидания! В суде встретимся, в суде! – заявил водитель автомобиля Lada Priora. Как отмечает издание, полицейский уже не первый раз задерживают мужчину за пьяное вождение. В том случае, если медицинская экспертиза подтвердил наличие у него в крови алкоголя, его ждет не административное, а уголовное наказание.

Отметим, что ревнивые женщины нередко проявляют изощренную изобретательность. Так, ранее сообщалось, что москвичка раскрыла измену мужа с помощью биологической экспертизы. Заподозрив любимого в неверности, женщина отнесла его брюки в лабораторию. В результате, экспертиза обнаружила на вещах мужчины следы от губной помады и фрагменты спермы.