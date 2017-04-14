За неуважение к скорым лишат прав на год

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий лишение прав за непредоставление преимущества машинам со спецсигналом. Пока за это нарушение водителей лишь штрафуют.

Поводом для усиления ответственности стали резонансные случаи, когда автомобилисты сознательно не пропускали машины скорой помощи. Чашу терпения переполнил инцидент в Петропавловске-Камчатском в январе 2017 года. Тогда из-за конфликта в дворе жилого дома медики потеряли десять минут – к моменту их прибытия в квартиру, откуда поступил вызов, пациент скончался.

Законопроект, ужесточающий наказание за сознательные действия водителей, не пропускающих машины со спецсигналом, прошел все стадии подготовки и получил положительные отзывы из регионов и правового управления Госдумы. В документе предлагается повысить штрафы с 500 до 1500 рублей за непропуск маршрутных транспортных средств или автомобилей с включенным проблесковым маячком, а в случае с машинами экстренных служб, у которых вдобавок имеются специальные цветографические схемы, лишать прав на срок от шесть месяцев до года.

В первую очередь инициатива направлена на привлечение внимания к ситуациям, когда граждане не пропускают автомобили скорой помощи. Как сообщил "Газете.ru" один из авторов поправок, единоросс Александр Сидякин, основная санкция – все-таки штраф, а лишение водительского удостоверения – уже некая альтернатива.

"Суд, вынося постановление о степени ответственности, будет руководствоваться и степенью вины, и обстоятельствами нарушения", – подчеркнул парламентарий. А если водитель хамит, его однозначно следует лишать прав, уверен Сидякин.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков усомнился в необходимости таких мер. По его словам, сейчас не соблюдаются даже действующие нормы. "Если бы на всех скорых и пожарных автомобилях стояли видеорегистраторы, а водители этих автомобилей быстро передавали в ГИБДД сообщения о нарушителях и их задерживали на месте, правоприменительная практика работала бы. Но этого не делается", – пояснил депутат.