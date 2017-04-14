За неуважение к скорым лишат прав на год
Поводом для усиления ответственности стали резонансные случаи, когда автомобилисты сознательно не пропускали машины скорой помощи. Чашу терпения переполнил инцидент в Петропавловске-Камчатском в январе 2017 года. Тогда из-за конфликта в дворе жилого дома медики потеряли десять минут – к моменту их прибытия в квартиру, откуда поступил вызов, пациент скончался.
Законопроект, ужесточающий наказание за сознательные действия водителей, не пропускающих машины со спецсигналом, прошел все стадии подготовки и получил положительные отзывы из регионов и правового управления Госдумы. В документе предлагается повысить штрафы с 500 до 1500 рублей за непропуск маршрутных транспортных средств или автомобилей с включенным проблесковым маячком, а в случае с машинами экстренных служб, у которых вдобавок имеются специальные цветографические схемы, лишать прав на срок от шесть месяцев до года.
В первую очередь инициатива направлена на привлечение внимания к ситуациям, когда граждане не пропускают автомобили скорой помощи. Как сообщил "Газете.ru" один из авторов поправок, единоросс Александр Сидякин, основная санкция – все-таки штраф, а лишение водительского удостоверения – уже некая альтернатива.
В России внесут поправки в ПДД https://t.co/yT8e4S3ufN#пдд #поправки pic.twitter.com/uknEArxtKz— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 10 апреля 2017 г.
"Суд, вынося постановление о степени ответственности, будет руководствоваться и степенью вины, и обстоятельствами нарушения", – подчеркнул парламентарий. А если водитель хамит, его однозначно следует лишать прав, уверен Сидякин.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков усомнился в необходимости таких мер. По его словам, сейчас не соблюдаются даже действующие нормы. "Если бы на всех скорых и пожарных автомобилях стояли видеорегистраторы, а водители этих автомобилей быстро передавали в ГИБДД сообщения о нарушителях и их задерживали на месте, правоприменительная практика работала бы. Но этого не делается", – пояснил депутат.
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