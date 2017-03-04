В Москве у здания ФСБ задержали лихача на Rolls-Royce

В столице задержан водитель Rolls-Royce. Который ездил на большой скорости по улице Большая Лубянка. Инцидент произошел рядом со зданием ФСБ, передает Life.ru.
По данным правоохранителей, у мужчины наблюдались признаки сильного алкогольного опьянения, его поведение было неадекватным. При этом от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
Эксцентричный артист дал откровенное интервью
Президент США внезапно пошел против России
В семье российской манекенщицы произошло несчастье
По мнению ведущего шоу, на периметре девушке не удалось бы ничего утаить