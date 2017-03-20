На западе МКАД образовалась огромная пробка

На внутренней стороне МКАД на участке от Спасского моста до Молодогвардейской улицы образовалась многокилометровая пробка. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в заторе можно потерять порядка 40 минут.

Общая протяженность пробки составляет 14 километров. Причины образования затора неизвестны.