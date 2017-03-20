Белый Mercedes протаранил столб в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте разбился белый Mercedes. Машина класса "люкс" протаранила столб.

Последствия аварии попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина с озадаченным видом ходит вокруг разбитой машины.

Информация о пострадавших уточняется, передает РЕН ТВ. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД,