Белый Mercedes протаранил столб в Москве
Последствия аварии попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина с озадаченным видом ходит вокруг разбитой машины.
Информация о пострадавших уточняется, передает РЕН ТВ. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД,
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