Элитное авто украли с парковки на севере Москвы

В полицию поступило заявление, что с парковки по адресу Ходынский бульвар, дом 4 на севере Москвы был похищен автомобиль Lexus LX 570. "Материальный ущерб составил около трех миллионов рублей", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя столичного главка МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется поиск преступника.