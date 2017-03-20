Три грузовика устроили смертельную аварию на МКАД

В районе 104-го километра МКАД на внутренней стороне произошло крупное ДТП. "Столкнулся мусоровоз MAN, грузовик "ЗИЛ" и фура, марку которой установить пока не удалось. В результате аварии один из водителей погиб и один пострадал", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя экстренных служб города.

Движение транспорта в районе аварии оказалось серьезно затруднено. По данным портала "Яндекс. Пробки", затор начинается на пересечении МКАД с Ярославским шоссе.