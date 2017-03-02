Роналду грубо нарушил ПДД по примеру Кокорина

Легендарный футболист клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии Криштиану Роналду проехал на красный свет. Причем, сделал он это на глазах у полицейских.

Инцидент произошел после матча чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом", на пути от стадиона "Сантьяго Бернабеу". Стражи порядка на неспортивное поведение звезды футбола не обратили внимания, либо сделали вид, что ничего не происходит. Вместе с Роналду в машине была и его возлюбленная Джорджина Родригес.

Напомним, в ночь на 2 марта в центре Москвы сотрудники столичного ГИБДД задержали футболиста петербургского клуба "Зенит" и члена сборной России по футболу Александра Кокорина за выезд на встречную полосу. Спортсмен ехал на автомобиле Bentley.

