Инспекторов обяжут иначе реагировать на взятки

Сотрудники ДПС с 1 апреля 2017 года обязаны следовать новому регламенту, разработанному в МВД. В частности, при "склонении к получению взятки" инспектор будет обязан подать в ведомство специальное заявление.

Нововведения предполагают исключение устаревших и добавление иных поправок в законодательство, сообщает газета "Коммерсантъ". Например, из регламента исчезнет норма о снятии номеров, отмененная еще в 2014 году. При этом появится положение о возможности предъявления распечатки электронной версии полиса ОСАГО, введенная в 2016-м.

Среди главных "новшеств" – появление у водителя возможности "поставить под сомнение" заключение инспектора ДПС и "привести контраргументы", которые сейчас при написании автомобилистом заявления якобы считаются нарушением формы. Теперь патрульные обязаны "тщательно и всесторонне" изучать предоставленные доводы, при этом учитывая "биографические данные" подозреваемого – пол, возраст и так далее.

Согласно обновленному регламенту инспектор должен вернуть водителю документы, если с ними передаются "какие-либо предметы" или "удерживающие устройства". В частности, запрещается предъявлять инспектору права, прикрепленные к автомобилю цепочками и шнурами. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что этот пункт можно оспорить в судебном порядке, так как автомобилисты обязаны следовать только ПДД, а не регламенту ГИБДД. Сейчас водители должны показывать документы "без обложки", и при неисполнении требований страж порядка может действовать в соответствии со статьей "Неподчинение требованиям полицейского".

Также новый регламент оговаривает поведение инспекторов в случаях, когда водитель "склоняет сотрудника к злоупотреблению служебным положением, получению взятки и иному незаконному использованию своего положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей". Теперь правоохранитель должен сообщить об этом в ведомство.

Для контроля дорожного движения авторы регламента предлагают использовать беспилотные летательные аппараты. Останавливать транспортное средство сотрудники ДПС теперь смогут и для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения. При этом из новой редакции регламента исключен "особый порядок" действий инспекторов при выявлении нарушения судьями.

"Нарушителю ПДД разрешат даже ставить под сомнение и приводить контраргументы при разбирательствах с остановившим его инспектором" -РАЗРЕШАТ — Баранаул Сияющий (@Baranaul) 2 марта 2017 г.

Использовать такие меры принуждения к остановке, как ленты с шипами, по новым правилам запрещено на железнодорожных переездах, мостах, эстакадах. Также стражи порядка не могут останавливать кареты скорой помощи и автомобили ритуальных услуг.