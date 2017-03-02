Инспекторов обяжут иначе реагировать на взятки

Пятилетка Путина Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Воскресенье 5 марта
Лента новостей
12:56
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
12:33
Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка
12:26
В Петербурге неизвестные обокрали церковь
12:14
В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко
11:46
Известной актрисе стало плохо на съемках в Москве
11:32
Нигерийские пираты освободили российских моряков
11:18
Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"
10:58
Несколько семей заблокированы в горящем доме в Москве
10:55
Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова
00:55
Что известно о юном фаворите Волочковой
00:01
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!
18:20
В Зеленограде из окна многоэтажки выпал подросток
18:09
Две сестры зверски убили семью из четырех человек
18:07
Секрет президента Путина
17:41
В московском бассейне травмирован ребенок
17:33
Москва подняла цены на газ для погрязшего в долгах Минска
17:00
Любовник опубликовал фото обнаженной Тани Терешиной
16:38
В столичном метро откроются три новые станции
16:25
Борис Джонсон приедет в Москву
16:17
Бузова показала соблазнительную фигуру в купальнике
15:25
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:44
Трамп срывает важную сделку с Россией
14:17
На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего
14:08
Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
13:24
В Москве в элитном кадетском корпусе избили мальчика
13:13
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
12:47
В Зеленограде в ходе ссоры прострелили бедро мужчине
12:33
Беременная Алия Мустафина сильно располнела
12:03
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
11:26
Страдавшая от неразделенной любви женщина выпала из окна в столице
11:15
Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на севере Москвы
11:07
Украина винит Россию в блокаде Донбасса
11:02
На каких автомобилях ездил император Николай II
10:38
При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека
10:26
Орбакайте испугалась ехать в Киев
10:24
Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян
09:53
Почему женщины отказывают мужчинам в сексе
09:41
В аварии на МКАД погиб байкер
01:20
Натали Портман во второй раз стала мамой
22:16
Трамп наябедничал на лидера демократов из-за фото с Путиным
21:56
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
21:43
Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери
21:29
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
21:25
Грунтовые воды прорвались в метро через розетку (видео)
21:16
Заключенные подготовили Деду Морозу двухметровых подарок
21:12
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
20:44
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"
20:37
За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей
20:34
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
20:33
В московском метро произошел сбой из-за пассажира
20:25
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов
20:02
Порошенко стал президентом поневоле
19:46
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
19:27
Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками
19:26
Как правильно купить букет на 8 марта
19:20
Водителя с дуршлагом на голове разыскивают приставы
19:07
"Желанный" российский посол свел с ума американцев
19:05
Фадеев заплакал из-за жестокости Познера
18:59
От отравления курицей и картошкой фри погиб годовалый ребенок
18:53
Кого из звезд сгубили наркотики
18:44
Мэр бросился в воду спасать дайвера (видео)
18:33
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы
18:20
Пригожин: Валерии мстят за меня
18:03
Шурыгина сделала неожиданное заявление
17:57
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
17:56
Серийного насильника поймали в Петербурге
17:37
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
17:11
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии
17:01
В России боевых роботов ограничат правилами
16:51
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России (видео)
16:51
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
16:34
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении
16:26
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа
16:19
Дроздов разоблачил танцующих индюшек
16:15
Тайная аренда Абрамовича и Жуковой
16:15
Джигурде поставили неожиданный диагноз
16:10
Извращенец месяц преследовал школьника в метро
16:03
Как отнимают бизнес рейдеры нового поколения
15:48
Кончаловский сообщил о потере Маши
15:44
Группа "Стрелки" лишилась солистки
15:40
Киев утратил последнюю связь с Донбассом
15:33
Разведчики НАТО попались у границ Калининграда
15:31
Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
15:25
Беглеца Вороненкова ищут всем миром
15:11
Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
15:04
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
15:00
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
14:56
Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт
14:55
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки (видео)
14:52
В Зауралье подрались водители автобусов (видео)
14:45
Лобода рассказала о причинах разрыва с возлюбленным
14:34
Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
14:22
Ученые создали умный презерватив
14:16
Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму
14:11
Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит
14:04
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
13:58
Дизайнер Яна Недзвецкая устроила девичник
13:56
Володин обсудил в Армении Карабах
13:41
Какие женщины нравятся российским альфа-самцам
13:37
Обладатель "Золотого мяча" умер в возрасте 85 лет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Фадеев заплакал из-за жестокости Познера
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Джигурде поставили неожиданный диагноз
Авто

Инспекторов обяжут иначе реагировать на взятки

Фото: GLOBAL LOOK press\Nikolay Gyngazov
Сотрудники ДПС с 1 апреля 2017 года обязаны следовать новому регламенту, разработанному в МВД. В частности, при "склонении к получению взятки" инспектор будет обязан подать в ведомство специальное заявление.
прочитано 1015 раз

Нововведения предполагают исключение устаревших и добавление иных поправок в законодательство, сообщает газета "Коммерсантъ". Например, из регламента исчезнет норма о снятии номеров, отмененная еще в 2014 году. При этом появится положение о возможности предъявления распечатки электронной версии полиса ОСАГО, введенная в 2016-м.

ПО ТЕМЕ

"Опасных" водителей ждет суровая кара

Верховный суд возвращает права водителям

В Москве запустили новую систему борьбы с лихачами

Среди главных "новшеств" – появление у водителя возможности "поставить под сомнение" заключение инспектора ДПС и "привести контраргументы", которые сейчас при написании автомобилистом заявления якобы считаются нарушением формы. Теперь патрульные обязаны "тщательно и всесторонне" изучать предоставленные доводы, при этом учитывая "биографические данные" подозреваемого – пол, возраст и так далее.

Согласно обновленному регламенту инспектор должен вернуть водителю документы, если с ними передаются "какие-либо предметы" или "удерживающие устройства". В частности, запрещается предъявлять инспектору права, прикрепленные к автомобилю цепочками и шнурами. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что этот пункт можно оспорить в судебном порядке, так как автомобилисты обязаны следовать только ПДД, а не регламенту ГИБДД. Сейчас водители должны показывать документы "без обложки", и при неисполнении требований страж порядка может действовать в соответствии со статьей "Неподчинение требованиям полицейского".

Также новый регламент оговаривает поведение инспекторов в случаях, когда водитель "склоняет сотрудника к злоупотреблению служебным положением, получению взятки и иному незаконному использованию своего положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей". Теперь правоохранитель должен сообщить об этом в ведомство.

Для контроля дорожного движения авторы регламента предлагают использовать беспилотные летательные аппараты. Останавливать транспортное средство сотрудники ДПС теперь смогут и для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения. При этом из новой редакции регламента исключен "особый порядок" действий инспекторов при выявлении нарушения судьями.

Использовать такие меры принуждения к остановке, как ленты с шипами, по новым правилам запрещено на железнодорожных переездах, мостах, эстакадах. Также стражи порядка не могут останавливать кареты скорой помощи и автомобили ритуальных услуг.

Автор: Константин Улюкаев2 марта 2017, 14:58

комментарии

Политика

Секрет президента Путина
Трамп срывает важную сделку с Россией
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Шоу-бизнес

В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко
Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"
Что известно о юном фаворите Волочковой
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!

Проишествия

Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов

Lifestyle

Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Кого из звезд сгубили наркотики
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Lifestyle

Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко

Азима Абдумаминова во время похорон актера сцепилась с его дочерью
Общество

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить

Репортерам удалось пообщаться с тетей Дианы Ириной Левановой
Общество

Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова

В Сети появился первый выпуск "Прожекторперисхилтон"
Шоу-бизнес

Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"

Зведа сфотографировалась с самой страшной моделью на вечеренке

Гороскоп

Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года

Фоторепортажи

На каких автомобилях ездил император Николай II
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Две сестры зверски убили семью из четырех человек
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru