В Москве презентовали новый Hyundai Solaris (фото)

Компания "Хендэ Мотор СНГ" представила в Москве второе поколение одного из самых продаваемых автомобилей на российском рынке – Hyundai Solaris. Бюджетный семейный седан получил набор функций, которыми ранее оснащали лишь автомобили премиум-класса.

Solaris второго отличают четкие линии кузова, легкие акценты в нишах противотуманных фар, динамичная форма задних светодиодных фонарей и боковые зеркала с повторителями сигнала поворота. Доминирующим элементом передней части кузова является фирменная радиаторная решетка.

Размеры нового Solaris больше, чем у предшественника: длина автомобиля составляет 4405 мм, что на 30 мм превосходит предыдущее поколение модели, примерно на такую же величину увеличилась ширина (1729 мм против 1700 мм) и колесная база (2600 мм против 2570 мм). Салон автомобиля стал просторнее, увеличился и его багажник. Спинка заднего сиденья теперь складывается в пропорции 6:4, что позволяет перевозить крупногабаритный багаж. Машина оснащена современной мультимедийной системой, которая поддерживает работу систем Apple CarPlay и Android Auto.

Solaris нового поколения стал одним из самых укомплектованных авто в своем сегменте по показателям безопасности: он оборудован современной системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, системой управления стабилизацией, антипробуксовочной системой, антиблокировочной системой тормозов, датчиками мониторинга давления в шинах. Шесть подушек безопасности обеспечат высокую степень защиты водителя и пассажиров.

На российском рынке автомобиль представлен с двумя новыми бензиновыми силовыми агрегатами Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, комплектующимися 6-ступенчатыми механической и автоматической коробками переключения передач.

На российском рынке Solaris II представлен в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Стандартное оснащение стартовой комплектации Active предусматривает 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, 4 динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль данной версии доступен с 1,4-литровым двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией.

Выбрать двигатель и тип трансмиссии появляется у тех, кто выбирает Active Plus. Данная версия дополнена функцией подогрева передних сидений, электроприводом и обогревом зеркал, кондиционером, аудиосистемой с возможностью управления кнопками на руле, разъемами USB и AUX для подключения внешних устройств. В комплектации Comfort добавляются задние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, регулировка рулевой колонки по вылету, возможность подключения мобильного телефона к аудиосистеме по Bluetooth, громкая связь Hands Free, кнопки управления телефоном на руле, панель приборов Supervision, отделанное кожей рулевое колесо.

В максимальной комплектации Elegance доступны датчики парковки и света, современная навигационная система с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником, который регулируется по длине.

Для комплектаций Comfort и Elegance для заказа доступны несколько пакетов опций, которые доступны в нескольких вариантах сочетаний.

Напомним, за шесть лет продаж в нашей стране Hyundai Solaris занял ведущую позицию на рынке. За весь период в России было реализовано более 640 тысяч автомобилей. В 2016 году Solaris стал абсолютным лидером продаж с результатом в 90 380 единиц.