Porsche за пять миллионов угнали на западе Москвы

В полицию обратился житель Москвы. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник спилил навесной и внутренний замки на входной двери гаражного бокса и угнал оттуда его автомобиль Porsche 911 Carrera 4GIS стоимостью пять миллионов рублей, – передает Life.ru. Похищенная машина объявлена в розыск. По факту угона возбуждено уголовное дело.