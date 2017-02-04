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Porsche за пять миллионов угнали на западе Москвы

прочитано 2653 раза

В полицию обратился житель Москвы. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник спилил навесной и внутренний замки на входной двери гаражного бокса и угнал оттуда его автомобиль Porsche 911 Carrera 4GIS стоимостью пять миллионов рублей, – передает Life.ru. Похищенная машина объявлена в розыск. По факту угона возбуждено уголовное дело.

4 февраля 2017, 11:36

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