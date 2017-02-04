Porsche за пять миллионов угнали на западе Москвы

Деньги, полученные с грузовиков, будут направлены на развитие инфраструктуры
В полицию обратился житель Москвы. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник спилил навесной и внутренний замки на входной двери гаражного бокса и угнал оттуда его автомобиль Porsche 911 Carrera 4GIS стоимостью пять миллионов рублей, – передает Life.ru. Похищенная машина объявлена в розыск. По факту угона возбуждено уголовное дело.
Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений
Тело находилось в сидячем положении
В итоге молодой человек расстался со своей возлюбленной
Некоторые сочли увиденное маркетинговой уловкой