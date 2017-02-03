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Водителям увеличили штрафы за отказ пропустить пешеходов

Фото: GLOBAL LOOK press
Правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафа для водителей, не пропускающих пешеходов. Теперь за нарушение придется заплатить до 2,5 тысячи рублей.
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Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить штраф водителям за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам движения (кроме водителей). Теперь нарушителю придется выложить от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

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Сейчас за непредоставление преимущества пешеходу водитель может быть оштрафован на четко определенную сумму в 1,5 тысячи рублей.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", – говорится на сайте российского кабинета министров.

Отметим, данный законопроект был разработан по поручению правительства. Кроме того, недавно в Москве решили перенять опыт Казани. Теперь камеры автоматической фотовидеофиксации будут выявлять в том числе и такие нарушения, как непредоставление преимущества пешеходу.

Напомним, в конце января текущего года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафе за опасное вождение. Сумма взыскания составит пять тысяч рублей. Ужесточить административную ответственность за повторные случаи опасного вождения предложил первый зампред Госдумы Вячеслав Лысаков.

Парламентарий считает, что при повторном нарушении в течение года необходимо предусмотреть административный арест, исправительные работы и лишение водительских прав на длительный срок.

Автор: Людмила Фоканова3 февраля 2017, 15:41

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