Водителям увеличили штрафы за отказ пропустить пешеходов

Правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафа для водителей, не пропускающих пешеходов. Теперь за нарушение придется заплатить до 2,5 тысячи рублей.

Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить штраф водителям за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам движения (кроме водителей). Теперь нарушителю придется выложить от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Сейчас за непредоставление преимущества пешеходу водитель может быть оштрафован на четко определенную сумму в 1,5 тысячи рублей.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", – говорится на сайте российского кабинета министров.

Отметим, данный законопроект был разработан по поручению правительства. Кроме того, недавно в Москве решили перенять опыт Казани. Теперь камеры автоматической фотовидеофиксации будут выявлять в том числе и такие нарушения, как непредоставление преимущества пешеходу.

Напомним, в конце января текущего года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафе за опасное вождение. Сумма взыскания составит пять тысяч рублей. Ужесточить административную ответственность за повторные случаи опасного вождения предложил первый зампред Госдумы Вячеслав Лысаков.

Парламентарий считает, что при повторном нарушении в течение года необходимо предусмотреть административный арест, исправительные работы и лишение водительских прав на длительный срок.