Страшную аварию Караченцова показали на видео

В Сети появилась реконструкция ДТП, в котором знаменитый актер Николай Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму. Трагедия произошла 27 февраля в Щелковском районе Подмосковья.

Автомобиль Toyota, за рулем которого сидела жена артиста Людмила Поргина, столкнулся с "Газелью" и перевернулся от удара. По словам водителя фургона, женщина якобы попыталась обогнать его машину, но зацепилась за нее, сообщает РЕН ТВ. Супруга Караченцова, в свою очередь, отрицает обвинения в свой адрес и считает виновником ДТП владельца "Газели".