Страшную аварию Караченцова показали на видео
Автомобиль Toyota, за рулем которого сидела жена артиста Людмила Поргина, столкнулся с "Газелью" и перевернулся от удара. По словам водителя фургона, женщина якобы попыталась обогнать его машину, но зацепилась за нее, сообщает РЕН ТВ. Супруга Караченцова, в свою очередь, отрицает обвинения в свой адрес и считает виновником ДТП владельца "Газели".
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