Над сбившим девушек водителем устроили самосуд
Крупная авария произошла в районе дома 47 на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщается, что автомобиль Ford Escape, двигавшийся в сторону Обводного канала, на высокой скорости врезался в припаркованный на обочине Hyundai Solaris, после чего вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов.
По данным СМИ, подробности произошедшего удалось восстановить благодаря записи с камер видеонаблюдения. Сообщается, что автомобиль сперва притормозил, чтобы перед ним появилось достаточное для разгона место, после чего резко стартовал, свернул направо через два ряда и на большой скорости протаранил припаркованный автомобиль, после чего выехал на тротуар, передает "Газета.ru".
"Девушки шли по Лиговскому проспекту. Мы шли им навстречу и услышали удар. На тротуар вылетел Ford и сбил двух девушек, одна успела отскочить. Девушку Наталью задело по касательной, но сильно, а ее подруга отлетела к стене. Ее зажал автомобиль, и водитель продолжал давить на газ", – цитирует информационное агентство "Невские новости" одного из очевидцев.
"Мужчины бросились его вытаскивать и cмогли вытащить его и освободить девушку", – добавил он. Другой прохожий рассказал о том, что же произошло с водителем после того, как того достали из машины. "Мужика достали из авто и избили. Сам этого не видел, но застал его лежащим на асфальте в луже крови", – описал ситуацию он.
Кроме того, сообщается, что в момент аварии в автомобиле находился ребенок пяти лет. Сам водитель и одна из девушек получили травмы средней тяжести. Еще одна – легкой тяжести, а третья пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии с открытым переломом ноги.
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