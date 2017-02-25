Украинский депутат-радикал погиб в ДТП

В городе Днепр погиб депутат Днепропетровского облсовета от Радикальной партии Сергей Лященко. Он стал жертвой ДТП. "Эта трагедия коснулась сердца каждого, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким, – сообщается на официальной странице партии в Facebook.

Как сообщили правоохранители, водитель автомобиля Mazda, в котором Лященко ехал на пассажирском сиденье, не справился с управлением и врезался в ограждение. Депутат погиб на месте, водитель госпитализирован.