Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)

В восточной части Тайваня женщина, управлявшая легковым автомобилем, на горном участке дороги допустила выезд на встречную полосу, в результате чего сбросила в пропасть мотоциклиста. Мужчина упал с высоты 20 метров.

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