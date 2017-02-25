Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Автоледи, общаясь с полицейскими, не смогла ответить, что вынудило ее выехать на встречку. Теперь ей грозит уголовное наказание, передает People's Daily.
Don’t zone out! Driver kills motorcyclist after driving on opposite lane in SE China’s #Taiwan pic.twitter.com/P9eOH1g3bM— People's Daily,China (@PDChina) 24 февраля 2017 г.
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