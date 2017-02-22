Столичные гаишники избили водителя
Пострадавший отметил, что за рулем Infiniti была его подруга, которая остановилась по требованию ГИБДД на Волоколамском шоссе. Мужчине сказали, что его спутница пьяна и потребовали 100 тысяч рублей, чтобы ее не лишили прав, однако москвич отказался, сообщает РЕН ТВ. Произошедшее далее засняла на видео девушка.
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