Сбившая людей на зебре автоледи рассмеялась после ДТП
Журналистов и сотрудников ДПС смутила не вполне адекватная реакция автоледи на инцидент. Рассказывая об аварии, 46-летняя женщина внезапно рассмеялась на фразе о том, что наехала на пешеходов, передает РЕН ТВ.
Кроме того, автоледи говорила, явно подглядывая в заготовленный заранее текст. Возможно, она просто перенервничала.
Шокированные происшествием пользователи соцсетей гадают, как же опытная автолюбительница могла так грубо и нелепо нарушить правила дорожного движения, передает НТВ. Некоторые предположили, что женщина отвлеклась на телефонный разговор, а в ответственный момент перепутала педали газа и тормоза. Однако истинную причину аварии установит следствие.
Ранее сообщалось, что спустя два дня после покупки автомобиля жительница Владивостока протаранила толпу людей на зебре. В результате ДТП пострадали трое человек, двое из них с серьезными травмами были госпитализированы.
Шокирующие кадры инцидента, записанные с помощью видеорегистратора, попали в Сеть. На записи видно, что автомобиль, не сбавляя скорости, летит на пешеходов и сбивает их.
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