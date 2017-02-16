Сбившая людей на зебре автоледи рассмеялась после ДТП

Жительница Владивостока, протаранившая толпу людей на пешеходном переходе, прокомментировала ДТП. По словам женщины, затормозить перед зеброй она не смогла из-за скользкой дороги.

Журналистов и сотрудников ДПС смутила не вполне адекватная реакция автоледи на инцидент. Рассказывая об аварии, 46-летняя женщина внезапно рассмеялась на фразе о том, что наехала на пешеходов, передает РЕН ТВ.

Кроме того, автоледи говорила, явно подглядывая в заготовленный заранее текст. Возможно, она просто перенервничала.

Шокированные происшествием пользователи соцсетей гадают, как же опытная автолюбительница могла так грубо и нелепо нарушить правила дорожного движения, передает НТВ. Некоторые предположили, что женщина отвлеклась на телефонный разговор, а в ответственный момент перепутала педали газа и тормоза. Однако истинную причину аварии установит следствие.

Ранее сообщалось, что спустя два дня после покупки автомобиля жительница Владивостока протаранила толпу людей на зебре. В результате ДТП пострадали трое человек, двое из них с серьезными травмами были госпитализированы.

Шокирующие кадры инцидента, записанные с помощью видеорегистратора, попали в Сеть. На записи видно, что автомобиль, не сбавляя скорости, летит на пешеходов и сбивает их.