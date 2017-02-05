Грузовик протаранил автобус на юге Москвы

В Новой Москве недалеко от села Былово произошло страшное ДТП: грузовик протаранил рейсовый автобус. На месте происшествия работают экстренные службы города.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали по меньшей мере пять человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии: их госпитализировали на вертолете в Городскую клиническую больницу им. Боткина. По другим данным, ранения получили три человека.

В социальных сетях были опубликованы первые кадры с места происшествия. На фотографиях видно, что грузовик фактически протаранил автобус, врезавшись в корпус автомобиля слева.

На месте происшествия работают экстренные службы города, передает РИА Новости. В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что виновником аварии является водитель грузовика. "ДТП произошло в результате нарушения водителем грузового автомобиля правила проезда перекрестка неравнозначных дорог", – цитирует ТАСС сотрудника организации.