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Грузовик протаранил автобус на юге Москвы
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали по меньшей мере пять человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии: их госпитализировали на вертолете в Городскую клиническую больницу им. Боткина. По другим данным, ранения получили три человека.
В социальных сетях были опубликованы первые кадры с места происшествия. На фотографиях видно, что грузовик фактически протаранил автобус, врезавшись в корпус автомобиля слева.
На месте происшествия работают экстренные службы города, передает РИА Новости. В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что виновником аварии является водитель грузовика. "ДТП произошло в результате нарушения водителем грузового автомобиля правила проезда перекрестка неравнозначных дорог", – цитирует ТАСС сотрудника организации.
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