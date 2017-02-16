Автоледи купила машину и въехала в толпу пешеходов на зебре
Инцидент произошел на острове Русский через два дня после того, как 46-летняя автолюбительница купила машину Toyota Cami. Двигаясь со стороны поселка Канал к Океанариуму на красный сигнал светофора, она влетела в толпу на пешеходном переходе.
В результате ДТП пострадали три человека, двое госпитализированы. У потерпевших диагностированы сотрясения, ушибы и переломы, сообщает УМВД России по Приморскому краю. Травмы получили два работника управляющей компании, обслуживающей вуз, а также студентка, передает НТВ.
ДТП зафиксировал видеорегистратор, полиция выясняет обстоятельства случившегося. Примечательно, что женщина имеет большой водительский стаж – права она получила в 2003 году и ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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