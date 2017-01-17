Пьяный священник хотел сбежать с места ДТП

Виновник ДТП в Ростове-на-Дону, в котором пострадало семь автомобилей, священник Дмитрий Кивилиди пытался покинуть место аварии. Это доказывает выложенное в Сеть видео, на котором свидетели происшествия пытаются удержать 25-летнего служителя церкви.

Виновник аварии, священник Благовещенского греческого храма Ростова Дмитрий Кивилиди, судя по кадрам видео, настолько пьян, что еле стоит на ногах. Несколько мужчин придерживают его до приезда на место ДТП стражей порядка.

В свою очередь Кивилиди тщетно пытается вырваться и говорит, что живет рядом. Возмущенные картиной прохожие заявляют, что он пытается скрыться и просят отпускать его. Очевидцы, удерживающие священника, не отпускают его до выяснения обстоятельств ДТП.

Напомним, вечером 16 января священник Дмитрий Кивилиди, управляя автомобилем Mitsubishi АSX в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости мчался по центру Ростова-на-Дону. Пассажирами пьяного священника были женщина и восьмилетний мальчик.

По данным следствия, подозреваемый "1991 года рождения допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099". "Оба этих автомобиля врезались в припаркованные возле проезжей части транспортные средства, всего пострадали семь автомобилей", – заявил представитель Главного управления МВД.

11 декабря 2015 года клирик Благовещенского храма о. Димитрий Кивилиди посетил в/ч №54374 pic.twitter.com/aVnTxZLAas — Центр.Благочиние РнД (@cbrostov) 22 декабря 2015 г.

Мальчика и женщину доставили с различными травмами в больницу, сам же виновник в ДТП не пострадал. После аварии он пришел в себя только в больнице. На данный момент Кивилиди находится дома на амбулаторном лечении. Священник заявил, что не помнит подробностей аварии.

Как писали Dni.ru, делом Кивилиди, кроме правоохранителей, также займется и церковный суд. Указом митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия Священнику отказали в священнослужении "за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения".