На юго-западе Москвы случилась массовая авария

На Калужском шоссе в районе деревни Ватитунки вечером 23 октября случилось ДТП. Столкнулись сразу три легковых автомобиля.
В результате происшествия пострадал один человек, он попал в больницу. В районе аварии движение было ограничено. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб, передает агентство городских новостей "Москва".
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