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На юго-западе Москвы случилась массовая авария

прочитано 265 раз

На Калужском шоссе в районе деревни Ватитунки вечером 23 октября случилось ДТП. Столкнулись сразу три легковых автомобиля.

В результате происшествия пострадал один человек, он попал в больницу. В районе аварии движение было ограничено. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб, передает агентство городских новостей "Москва".

Автор: Евгений Мышко24 октября 2017, 22:00

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