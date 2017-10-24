Москву сковали многокилометровые пробки

В Москве вечером 24 октября зафиксировали многокилометровые пробки. По данным сервиса "Яндекса", загруженность дорог достигла девяти баллов.
Движение затруднено как на внутренней, так и на внешней стороне МКАД. Предположительно, уже к 21:00 дорожная ситуация изменится: по прогнозам, загруженность дорог будет оцениваться в пять баллов.
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