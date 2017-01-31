Жириновский потребовал у Прохорова лошадей для "Ё-мобиля"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поломку электрокара "Ё-мобиль", полученного им в дар от миллиардера Михаила Прохорова. Политик попросил заменить машину или прислать ему лошадей, чтобы они таскали автомобиль.

Разочаровавшись в провалившемся отечественном проекте электромобиля, Жириновский заявил, что если кобыла перестала ходить, ее отправляют на мясокомбинат. "А что делать с машиной, которая не ездит? Пусть Михаил Дмитриевич пришлет хотя бы лошадей, чтобы я мог запрячь его "Ё-мобиль" и хоть как-то добраться, куда мне нужно", – съязвил лидер ЛДПР.

"Пусть Прохоров заменит мне нерабочий "Ё-мобиль". А этот может забрать себе и поставить как вечный памятник у своего офиса", – заявил глава либерал-демократов.

Сообщалось, что лидер ЛДПР получил один из трех созданных "Ё-мобилей" в 2014 году, через два года после обещания Михаила Прохорова. Жириновский тогда заметил, что его новая машина будет использоваться для прогулок, так как по делам он обычно ездит на "автомобиле Mercedes в сопровождении BMW".

Как писали Dni.Ru, Прохоров ответил Жириновскому сертификатом на "Ё-мобиль", получив от лидера ЛДПР в подарок дорогие наручные часы. "На эту машину нельзя поставить мигалку, но я вам вручаю специальные номера, все будут знать, что едет Жириновский", – заявил тогда миллиардер.

