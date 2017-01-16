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Полицейский из "танцующего" кортежа оказался другом Багдасарян
Свадьба Карахана Балакеримова состоялась в сентябре 2016 года, но видео передвижения элитного кортежа попало в Сеть недавно. Выяснилось, что отец полицейского – крупный бизнесмен Лазер Балакеримов, владелец рынка в Новой Москве, возле деревни Дудкино и других фирм, сообщает "Московский Комсомолец".
Коммерсант заявил, что кортежа на свадьбе его сына не было. "Я оплачивал ему свадьбу. Что, я не заработал своему сыну 500-600 тысяч на свадьбу?! Были 110-120 гостей. Сразу скажу: никаких кортежей не было, все, как у простых людей", – говорит Балакеримов-старший. Он добавил, что скандальный ролик пока не видел. "Думаю, улажу все проблемы. Скорее всего, размещение видеоролика спустя почти полгода – это чей-то "заказ", – заявил бизнесмен.
Отметим, семья Балакеримовых родом из Дагестана. У Лазера трое сыновей и дочь. Все дети, кроме полицейского Карахана, передвигаются на элитных машинах. Он же пользуется отцовскими Mercedes и Lexus.
В собственности семьи Балакеримова – недвижимость на общую сумму около пяти миллиардов рублей. Бизнесмену принадлежат около 100 земельных участков на территории Новой Москвы и Ленинского района, два шикарных особняка и один строящийся коттедж. Балакеримовы владеют магазинами, автосервисами, автомойками, складами, ресторанами и кафе, передает Life.ru.
В Госдуме призвали наказать полицейского с Рублевки за "танцующий" кортеж. Но сначала необходимо провести служебную проверку на соответствие Карахана Балакеримова занимаемой должности. "Если этого не будет, обратитесь к депутатам, они разберутся и подскажут. Пока подождем должной реакции начальства. После проверки, окажется он или не он, может быть много нюансов", — заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов.
@lifenews_ru Такое возможно там, где нарушители уверены, что ему ничего не будет. Больно от того, что это происходит в Москве!— Rashid Abdeev (@Rash_911) 16 января 2017 г.
В свою очередь председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что Карахан Балакеримов после скандала должен быть уволен с занимаемой должности.
"Он опер, лицо показывать никому не должен. Как он будет проводить оперативную работу, когда его физиономию будут знать все бандиты? Во-вторых, он нарушал общественный порядок. Фактически, как полицейский, он должен был соблюдать и правила дорожного движения, и законы. По идее, его за это должны уволить", – сказал Пашкин.
Как писали Dni.Ru, Карахан Балакеримов, несколько месяцев назад отметивший с размахом свадьбу, находился на пассажирском месте белого Cadillac Escalade кортежа из иномарок, нарушающего ПДД. Сам он заявляет, что правил не нарушал.
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