Полицейский из "танцующего" кортежа оказался другом Багдасарян

Оперуполномоченный Карахан Балакеримов с Рублевки, свадебный кортеж из элитных машин которого ехал по Москве, грубо нарушая ПДД, оказался родным братом участника гонок на Gelandewagen. Кроме того, Карахан и Магомед – сыновья крупного бизнесмена Лазера Балакеримова.

Столичные полицейские проверят размещенный в Сети видеоролик, на котором свадебный кортеж 26-летнего сотрудника ГУВД Карахана Балакеримова из Bentley, Gelendwagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW, двигаясь по проспекту Вернадского, Третьему транспортному кольцу, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам, грубо нарушает ПДД. Оказалось, что полицейский – брат одного из участников скандальных гонок на Gelandеwagen на Ленинском проспекте в мае 2016 года 33-летнего Магомеда Балакеримова, друга стритрейсерши Мары Багдасарян.

Свадьба Карахана Балакеримова состоялась в сентябре 2016 года, но видео передвижения элитного кортежа попало в Сеть недавно. Выяснилось, что отец полицейского – крупный бизнесмен Лазер Балакеримов, владелец рынка в Новой Москве, возле деревни Дудкино и других фирм, сообщает "Московский Комсомолец".

Коммерсант заявил, что кортежа на свадьбе его сына не было. "Я оплачивал ему свадьбу. Что, я не заработал своему сыну 500-600 тысяч на свадьбу?! Были 110-120 гостей. Сразу скажу: никаких кортежей не было, все, как у простых людей", – говорит Балакеримов-старший. Он добавил, что скандальный ролик пока не видел. "Думаю, улажу все проблемы. Скорее всего, размещение видеоролика спустя почти полгода – это чей-то "заказ", – заявил бизнесмен.

Отметим, семья Балакеримовых родом из Дагестана. У Лазера трое сыновей и дочь. Все дети, кроме полицейского Карахана, передвигаются на элитных машинах. Он же пользуется отцовскими Mercedes и Lexus.

В собственности семьи Балакеримова – недвижимость на общую сумму около пяти миллиардов рублей. Бизнесмену принадлежат около 100 земельных участков на территории Новой Москвы и Ленинского района, два шикарных особняка и один строящийся коттедж. Балакеримовы владеют магазинами, автосервисами, автомойками, складами, ресторанами и кафе, передает Life.ru.

В Госдуме призвали наказать полицейского с Рублевки за "танцующий" кортеж. Но сначала необходимо провести служебную проверку на соответствие Карахана Балакеримова занимаемой должности. "Если этого не будет, обратитесь к депутатам, они разберутся и подскажут. Пока подождем должной реакции начальства. После проверки, окажется он или не он, может быть много нюансов", — заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов.

@lifenews_ru Такое возможно там, где нарушители уверены, что ему ничего не будет. Больно от того, что это происходит в Москве! — Rashid Abdeev (@Rash_911) 16 января 2017 г.

В свою очередь председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что Карахан Балакеримов после скандала должен быть уволен с занимаемой должности.

"Он опер, лицо показывать никому не должен. Как он будет проводить оперативную работу, когда его физиономию будут знать все бандиты? Во-вторых, он нарушал общественный порядок. Фактически, как полицейский, он должен был соблюдать и правила дорожного движения, и законы. По идее, его за это должны уволить", – сказал Пашкин.

Как писали Dni.Ru, Карахан Балакеримов, несколько месяцев назад отметивший с размахом свадьбу, находился на пассажирском месте белого Cadillac Escalade кортежа из иномарок, нарушающего ПДД. Сам он заявляет, что правил не нарушал.