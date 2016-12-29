Полиция в праздники займется водителями автобусов

"Единая Россия" озаботились вопросами безопасности на российских дорогах в предстоящие праздники. Согласно статистике, в эти дни резко увеличивается спрос на междугородние поездки, и перевозчики стараются максимально использовать такую возможность заработать. При этом, зачастую транспортные компании пренебрегают требованиями безопасности.

Инициатором предложения о проведении в праздники проверок был член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев, представляющий фракцию "Единой России". Он рассказал, что написал на имя начальника Главного управления на транспорте МВД Дмитрия Шаробарова письмо с просьбой усилить контроль на федеральных трассах и в регионах и провести несколько специальных мероприятий.



Рейд "Уставший водитель", по его словам, должен выявлять водителей, не соблюдающих режимы труда и отдыха. По действующему законодательству водитель может быть за рулем не более 12 часов в сутки. Однако в дни повышенного спроса некоторые работают по 20 часов, подвергая риску своих пассажиров.

А в ходе рейда "Фальшивый рейс" инспекторы должны бороться с нелегальными перевозками. Зачастую недобросовестные перевозчики часто выдают рейсовые перевозки за заказные – ставят табличку "заказной" на лобовое стекло. "Такие перевозчики не страхуют пассажиров на случаи аварий, не соблюдают Трудовой кодекс, – цитируют депутата "Известия". – Водители работают по 20 часов подряд и не несут ответственности за свою деятельность".

Напомним, автоинспекторы в новогодние праздники традиционно переходит на усиленный режим несения службы. Как правило, особое внимание уделяется подъездам к торговым центрам и местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.