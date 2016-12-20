"ЕР" переформатировала Госдуму

Поправки в регламент работы парламента, инициатором которых стала "Единая Россия", задали новый формат работы Госдумы. Они отражают общее желание граждан страны – видеть плоды активной работы депутатов и качественно проработанные законопроекты.

Формат работы депутатского корпуса в парламенте VII созыва изменился кардинально. Итоги работы первой сессии новой Госдумы подвел ее вице-спикер – секретарь генсовета "ЕР" Сергей Неверов.

"Инициированные "Единой Россией" поправки в регламент думы были поддержаны другими фракциями. Но, в первую очередь, отражают позицию граждан страны: законопроекты должны быть качественно проработаны, а депутаты должны находиться на своем рабочем месте", - заявил Неверов в своем выступлении на выездном заседании партийной фракции.

Неверов подчеркнул, что новшества коснулись и работы в регионах. Депутаты проводят личные приемы, больше встречаются с избирателями и региональным партийным активом. "Со своей стороны, региональные исполкомы нацелены на то, чтобы оказать содействие депутатскому корпусу по организации работы на региональной неделе", – подчеркнул вице-спикер. И обрадовал коллег: о новогодних каникулах говорить рано – хотя последнее заседание парламента назначено на 21 декабря, предстоит большая работа на местах.

Рассказал Сергей Неверов и о планах работы "ЕР" в наступающем году. Зампредседателя Госдумы напомнил, что удалось запустить несколько приоритетных партийных проектов, которые были обозначены в предвыборной программе. Продолжится строительство новых школ, благоустройство общественных пространств, а также работа по проектам "Местный дом культуры" и "Театры малых городов".

Неверов особо отметил важность общественных советов и механизма обратной связи. Вице-спикер напомнил, что об этом говорил в свое послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "Прошу депутатов активно подключиться к этому, чтобы вы понимали какой двор, какая школа, какой театр попадает в программу, чтобы у вас была обратная связь: качественно ли ведутся работы, не срывают ли сроки, понятны ли и прозрачны ли принципы отбора проектов", – подчеркнул заместитель председателя Госдумы.

Заместитель руководителя фракции "ЕР" Андрей Исаев привел цифры, подтверждающие эффективность деятельности нового состава парламента. По его данным, за 77 дней депутаты успели рассмотреть 346 законопроектов, из которых было принято 120. Самым важным из них был блок законов, посвященный бюджету. Главный финансовый документ страны принимался в непростых условиях пика экономического кризиса. Тем не менее, отметил Исаев, фракции удалось избрать единственно верную тактику: это абсолютная открытость обществу при рассмотрении бюджетных вопросов и определение приоритетов.

"Это безусловное исполнение государством своих социальных обязательств, это исполнение майских указов президента, а также финансовая поддержка регионов. Также это отказ от повышения налогов (и отказ от усиления давления на бизнес), это поддержка приоритетных проектов и тех проектов, которые стали государственными программами по предложению "Единой России", – заключил Андрей Исаев.

Депутаты на выездном заседании обсудили также вопросы транспорта. В беседе в главой Минтранса Максимом Соколовым прозвучали предложения о развитии среднемагистральных авиаперевозок, привлечения частных инвестиций для строительства автомобильных дорог и дальнейшего развития пригородного железнодорожного сообщения.