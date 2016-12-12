"ЕР" призвала к честной торговле

Глава федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирина Яровая призвала партийные отделения в регионах к выявлению фактов недобросовестной торговой деятельности. На это партия отводит месяц, по окончанию которого должен быть представлен доклад об исполнении закона "О торговле".

По словам депутата, благодаря принятым прошлым летом поправкам к регулирующей торговую деятельность нормативно-правовой базе, удалось приостановить рост цен в торговых сетях для покупателей. Тем не менее ритейлеры требуют скидки с производителей.

Она отметила, что делается это для сохранения прежней прибыли торговых сетей, а также перенесения основных издержек на производителя продукции. "И нам нужно проработать все моменты, чтобы создать дополнительные условия для честной конкуренции. Сейчас все выплаты запрещены, поэтому они пытаются перевести их в скидку, в формат отпускной цены и тем самым легализовали торговую наценку", – сказала Яровая.

По ее словам, именно поэтому "Единая Россия" хочет получить честную и достоверную информацию о цене товаров непосредственно от их производителей. Это необходимо для определения реальной цены, которая и будет отражаться на полках магазинов.

Для реализации этой инициативы Яровая попросила региональные мониторинговые группы "Честная цена" встретиться с производителями и поставщиками, что позволит получить более объективную информацию о положении дел на рынке.

Сообщается, что следующая встреча федеральной мониторинговой группы запланирована в январе. Как отметила Яровая, за это время необходимо подготовить соответствующую информацию на основе данных из регионов, чтобы затем выйти на широкое обсуждение полученных результатов. Кроме того, планируется подготовка соответствующего доклада для президента и главы партии "Единая Россия".

