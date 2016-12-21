Водитель-убийца на Mercedes сбежал за границу

Отец виновника смертельной аварии, 27-летнего предпринимателя Александра Ломова, сбившего 13 декабря мужчину на Бауманской улице в Москве, заявил следователям, что его сын находится за границей. Молодой человек объявлен в розыск.

Личность водителя Mercedes полицейские установили 21 декабря. Мужчина, как и владелец машины, родившийся в Грузии юрист Карен Губасарян, который был в тот вечер пассажиром Ломова, объявлен в федеральный розыск.

За рулем иномарки 13 декабря находился уроженец Мытищ Александр Ломов. По данным следствия, в 16:35 возле дома №57 мужчина выехал на встречную полосу, а потом на тротуар, где сбил насмерть 27-летнего пешехода Юрия Карпова, старшего инженера института "Энергосетьпроект", сообщает "Московский Комсомолец".

После аварии водитель скрылся. Брошенную машину позже нашли неподалеку от места происшествия, в Орликовом переулке. Владельца иномарки Губасаряна объявили в федеральный розыск, поскольку он перестал выходить на связь. А вот отец шофера-лихача Александра Ломова Валентин Валерьевич заявил следователям, что его сын ни в каком ДТП не участвовал и, вообще, уже месяц как находится за границей. Видео происшествия опубликовал РЕН ТВ.

Оказывается, Ломов не впервые скрывается от полиции. Так, летом 2016 года находившийся за рулем Toyota мужчина не остановился по требованию сотрудников полиции, промчавшись мимо, передает Life.ru. На нарушителя составили материалы по двум статьям и передали в суд. Но Ломов отделался штрафом. Это был единственный оплаченный им штраф. Десятки других претензий, в основном за превышение скорости, он проигнорировал.