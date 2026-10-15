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Четверг 15 октября

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Без кнута для иммунитета: Минздрав радикально пересмотрел схему лечения детской простуды

Фото: magnific.com
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Вирусу не нужно много времени, чтобы перейти от первых симптомов к активному размножению в организме.

Пока человек списывает першение в горле, насморк и слабость на банальную усталость или переохлаждение, инфекция уже использует наши клетки как площадку для собственного воспроизводства. На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировали почти 700 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Причем лидерство сейчас за вирусами негриппозного происхождения, более половины из которых – риновирусы. Чтобы не дать возбудителю фору, следует как можно быстрее помешать ему размножаться и захватывать новые клетки. Именно на этом принципе строится подход, закрепленный в обновленных Клинических рекомендациях Минздрава по ОРВИ у детей: в центре внимания теперь – прямая противовирусная терапия.

Простуда – это вирусная инфекция

Фото: magnific.com

Многие при первых симптомах недомогания первым делом вспоминают об «укреплении иммунитета». Однако простуда – это именно вирусная инфекция, а не иммунодефицит. По статистике, вирусы становятся причиной около 95% так называемых «простудных» заболеваний.

В опубликованных в сентябре на сайте Минздрава обновленных Клинических рекомендациях по лечению ОРВИ у детей, разработанных экспертами Союза педиатров России и профильных ассоциаций, есть важный пункт: рутинное применение иммунотропных препаратов при ОРВИ у детей не рекомендуется из-за недостатка убедительных данных об их эффективности и безопасности. Не подтверждена в рекомендациях и целесообразность гомеопатических средств при ОРВИ.

Логика экспертов довольно проста: сам вирус уже является мощным стимулом для иммунной системы – встретившись с возбудителем, она запускает защитный ответ и начинает работать в полную силу. Поэтому попытки искусственно ее «подстегнуть» далеко не всегда целесообразны. Иммунную систему во время болезни можно сравнить с лошадью, которая уже скачет на полном ходу: кнут в виде иммуностимулятора ей вовсе не нужен.

Фото: magnific.com

Врачи предупреждают: особенно осторожным такой подход должен быть у детей, пожилых, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями, для которых последствия дополнительной стимуляции иммунного ответа могут быть непредсказуемы.

Когда болезнь уже началась, задача состоит в том, чтобы как можно быстрее ударить по самому вирусу и не дать ему продолжить размножение. Именно поэтому уже в первые дни недомогания акцент необходимо делать на противовирусной терапии. Нет вирусов – нет болезни. Тот же принцип используется и в международной практике лечения гриппа и других ОРВИ: основу медикаментозной терапии составляют противовирусные препараты, а иммуностимуляторы в стандартные схемы лечения не входят.

Чем лечить ОРВИ в условиях вирусного разнообразия

Фото: magnific.com

Естественный вопрос: какой противовирусный препарат выбрать? ОРВИ могут вызывать более 200 разных вирусов, поэтому медицинское сообщество рекомендует ориентироваться на препараты широкого спектра действия.

И здесь новые правила Минздрава дают родителям и врачам четкий ориентир. Главным универсальным средством в обновленных Клинических рекомендациях стал умифеновир, который в российских аптеках лучше всего известен под своим брендом Арбидол. В официальном документе это единственное действующее вещество среди всех противовирусных средств, которое разрешено давать детям старше двух лет не только при гриппе, но и при ОРВИ любой другой (даже неопределенной) этиологии.

Другие медикаменты из этого списка – например, осельтамивир, занамивир или балоксавир –назначаются только при подтвержденном гриппе. Расширение рекомендаций Минздрава фактически закрепило за Арбидолом статус главного инструмента первой помощи: когда у ребенка поднялась температура, а точный вид вируса еще неизвестен, препарат уже будет работать.

Комментируя это решение, известный педиатр, профессор, д.м.н., главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус отмечает, что в реальной практике врачи всегда отдают предпочтение препаратам с хорошим уровнем доказательности и понятным механизмом действия, и умифеновир (Арбидол) как раз в их числе. Профессор объясняет, что это средство работает как надежный замок: оно блокирует вирус снаружи, просто не позволяя ему проникнуть внутрь человеческой клетки. А раз возбудитель не попал внутрь, он теряет способность размножаться и быстро погибает, так и не успев разогнать болезнь.

Главное – не ждать

Фото: magnific.com

В первые дни болезни респираторные вирусы размножаются особенно активно. Поэтому выжидательная тактика здесь работает против заболевшего: чем дольше вирусная атака остается без ответа, тем больше времени возбудитель получает для распространения в организме. Педиатры и вирусологи сходятся во мнении: терапевтическое «окно» составляет первые два-три дня от начала проявления симптомов. Именно поэтому родителям так важно не терять драгоценное время на походы по аптекам в самый разгар недомогания, а иметь проверенный универсальный препарат под рукой в домашней аптечке заранее.

При неблагоприятном течении ОРВИ может осложниться синуситом, отитом, бронхитом или пневмонией. Поэтому лечение важно начинать при первых симптомах, особенно если речь идет о ребенке, пожилом человеке или пациенте с хроническими заболеваниями. Но и третий-четвертый день болезни – не повод считать, что момент окончательно упущен: вирус продолжает размножаться еще несколько суток, поэтому противовирусная терапия по-прежнему актуальна – важно снизить вирусную нагрузку и затормозить распространение инфекции. По этой же причине не следует прерывать лечение при первых улучшениях. Чем раньше удается воздействовать непосредственно на вирус, тем меньше возможностей остается у инфекции набрать обороты и вызвать опасные осложнения.

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15 октября 2026, 08:00
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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