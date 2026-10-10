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Российскую звезду обокрали в Европе

Анна Калашникова. Кадр: соцсети
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Девушка потеряла кругленькую сумму.

Поездка из Монако в Милан очень дорого обошлась Анне Калашниковой — девушка потеряла целое состояние. Певица и модель заявила, что прямо из поезда исчез ее чемодан с дорогими украшениями и брендовыми вещами общей стоимостью свыше 60 тысяч долларов — около 5,1 миллиона рублей.

Красотка рассказала журналистам, что обнаружила пропажу уже после прибытия в Италию. Произошедшее потрясло артистку — с кражами в Европе она сталкивалась и раньше и после этого стала гораздо осторожнее, но чемодан все равно умыкнули.

Певица утверждает, что специально разместила багаж так, чтобы постоянно видеть его. Поэтому она до сих пор не понимает, каким образом злоумышленнику удалось практически «из-под носа» унести дорогостоящий чемодан.

Калашникова сразу попыталась вернуться в вагон, однако ее туда уже не пустили. После этого она обратилась за помощью в местную полицию и сначала не хотела выносить историю на публику.

Однако прошло уже около полутора месяцев, а никаких результатов нет. Артистка пожаловалась, что вещи так и не нашли. Более того, у нее сложилось впечатление, что серьезно поиском никто не занимается.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2026, 19:33
Анна Калашникова. Кадр: соцсети
The Voice✓ Надежный источник

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