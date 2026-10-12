Мастер колледжа "Подмосковье" победила в чемпионате по сварке

Мастер производственного обучения колледжа "Подмосковье" Анна Чаус заняла первое место в номинации "Женщина в сварке" национального чемпионата "Кубок Weldex 2026". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства образования Московской области.

«Соревнования проходили с 7 по 9 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

По данным Минобразования Московской области, участники чемпионата проверяли теоретические знания и демонстрировали навыки сварки на практике.

Чаус пришла в профессию из любопытства, решив попробовать выполнить сварочный шов. Через несколько месяцев она поступила на профильное обучение. Затем она начала преподавать в колледже, где передает студентам практический опыт и учит их работать аккуратно и последовательно.