Умерший водитель спровоцировал крупное ДТП в Москве

На севере Москвы произошло крупное ДТП – на проспекте Мира недалеко от станции ВДНХ столкнулись три автомобиля. Водитель одной из легковушек был обнаружен мертвым. Сообщается, что погиб он не в результате ДТП, а из-за проблем со здоровьем. Мужчина потерял сознание, сидя за рулем, что и стало причиной ДТП, передает "Российская газета". Других пострадавших в аварии нет, машины получили механические повреждения.