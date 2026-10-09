Два дня – мало: врач рассказала, сколько россиянам нужно выходных

Организм не успевает прийти в себя за столь короткий отдых.

Двух выходных после тяжелой рабочей недели организму совсем не достаточно. Врач Анастасия Самойлова заявила, что для полноценного физиологического восстановления человеку требуется около 72 часов отдыха, так что суббота и воскресенье чаще позволяют лишь немного «выдохнуть», но не отдохнуть.

Специалист объяснила, что за два дня люди обычно успевают решить бытовые вопросы, увидеться с близкими, купить продукты и немного переключиться с работы. После напряженной недели этого времени, как считает Самойлова, недостаточно для полноценной и благотворной «перезагрузки» организма.

Врач отметила, что нормализация сна и другие восстановительные процессы становятся заметнее только примерно на третий день отдыха. Поэтому после затяжного напряжения человек может чувствовать усталость даже тогда, когда вроде бы провел все выходные дома.

Самойлова также перечислила сигналы, которые могут говорить о нехватке отдыха. Среди них она назвала изменения потоотделения и терморегуляции, а также сильную вечернюю тягу к углеводной пище.

Специалист подчеркнула, что постоянный дефицит восстановления имеет особенность постепенно накапливаться. Поэтому периодически организму жизненно необходим не просто свободный вечер или два выходных, а несколько дней без рабочей нагрузки.

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