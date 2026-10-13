"Черная смерть" снова среди нас: доктор Мясников предупредил о смертельной ловушке после ЧП в Сибири

Тревожные новости о внезапном заражении человека опаснейшей инфекцией прямо в сердце Сибири заставили знаменитого теледоктора сорвать покров иллюзий и раскрыть миллионам соотечественников глаза на скрытую биологическую угрозу.



Громкий инцидент с заражением сотрудника в закрытой сибирской научной лаборатории вызвал в обществе настоящую волну паники и недоумения. Обыватели искренне уверены, что бубонная чума осталась пыльной главой в учебниках средневековой истории, а столкнуться с ней в XXI веке попросту невозможно. Однако известный врач и телеведущий Александр Мясников поспешил жестко отрезвить излишне спокойную публику: смертоносный патоген никогда не покидал нашу планету.

Случаи внутрилабораторного заражения действительно относятся к категории чрезвычайных происшествий и фиксируются крайне редко благодаря строжайшим протоколам биобезопасности. Но сам микроб прекрасно чувствует себя в живой природе. Археологические раскопки и исследование зубов в древних могильниках доказывают: человечество воюет с чумой уже более пяти тысяч лет.

Историю цивилизации буквально перекраивали колоссальные эпидемии. В VI веке чума Юстиниана выкосила Византию, в Средневековье легендарная "Черная смерть" уничтожила треть населения Европы, унеся свыше 28 миллионов жизней, а в конце XIX столетия новая масштабная пандемия вырвалась наружу из Китая. Это классическая зоонозная инфекция, которая перескакивает на человека от братьев наших меньших — точно так же, как свиной грипп, лихорадка Эбола, ВИЧ и пресловутый коронавирус.

Кровавый счет XXI века

Полагать, что все это дела давно минувших дней — смертельно опасная наивность. Александр Мясников привел леденящую кровь сухую статистику Всемирной организации здравоохранения и профильных медицинских журналов. Зараза продолжает собирать свою жатву прямо сейчас.

Только за первое десятилетие нового века в 16 странах мира бубонной чумой заболели почти 22 тысячи человек, из которых более 1600 скончались в муках. Период с 2010 по 2015 год принес еще свыше трех тысяч зараженных в Конго, Мозамбике, Перу и на Мадагаскаре. Самые свежие отчеты ВОЗ за последние годы тоже не дают повода для расслабления: медики зафиксировали 3860 подозрений на чуму, из которых 2646 случаев подтвердились лабораторно, а 423 пациента спасти не удалось.

Болезнь угрожает не только бедным африканским деревням. В сытых и благополучных Соединенных Штатах Америки в XXI веке зафиксировано более сотни случаев заражения. В Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Техасе и Нью-Мексико врачи ежегодно выявляют в среднем по семь пациентов с чумными бубонами. Инфекция тихо дремлет в диких природных резервуарах развитых стран, ожидая удобного момента для удара.

Как спастись простым людям

Главная хорошая новость, о которой напоминает теледоктор, заключается в возможностях современной фармацевтики. Если в темные века чума была гарантированным смертным приговором для целых городов, то сегодня изобретены мощные антибиотики. При своевременном начале терапии смертность удается удерживать на уровне 7,4%. По степени риска летального исхода болезнь теперь скорее напоминает тяжелую бактериальную пневмонию, чем неумолимый средневековый мор.

Однако расслабляться нельзя: массовой спасительной вакцины от чумы не существует. Доктор Мясников обратился с жестким предостережением к российским любителям экзотического туризма. Во время поездок по странам Азии, Африки и Южной Америки категорически запрещено приближаться к диким грызунам, вступать в контакт с блохами и тем более трогать найденные останки животных. По словам медика, некоторые беспечные путешественники умудряются подбирать с земли кости и сухие тушки сусликов на сувениры, рискуя подхватить смертельный микроб.

Особое внимание врач уделил курортному Мадагаскару. На этом популярном острове вспышки чумы происходят с пугающей регулярностью каждый год в период с сентября по апрель. Несколько лет назад там прогремела масштабная катастрофа, когда зараза прорвалась сквозь санитарные кордоны и парализовала крупные города. Осторожность и отказ от сомнительных контактов с дикой природой остаются единственным надежным щитом для каждого человека.