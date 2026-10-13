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Вторник 13 октября

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Собянин: Наградили создателей социальных проектов, меняющих Москву к лучшему

Фото: Агентство городских новостей &quot;Москва&quot;
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В столице подвели итоги премии "Благотворитель Москвы" и определили авторов лучших социальных проектов, меняющих жизнь горожан к лучшему.

Награду учредили в 2024 году, чтобы поддержать некоммерческие организации, бизнес и активных москвичей, которые развивают культуру взаимопомощи. Об итогах отбора в своем канале в мессенджере "Макс" рассказал Сергей Собянин.

"На награду претендовали представители самых разных сфер — от некоммерческих организаций до московского бизнеса. Всего было подано 155 заявок. Экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы определил победителей в семи номинациях. Оценивались масштаб, уникальность подходов и реальные результаты проектов", — отметил Мэр Москвы.

Среди лауреатов — фонд "Обнаженные сердца" с информационной кампанией "Аутизм: у меня нет есть слов", которая помогает разрушать общественные стереотипы. В индивидуальной номинации награду получила Полина Горбачева: за два года девушка выполнила более 80 задач на платформе интеллектуального волонтерства фонда "Друзья", поддержав свыше 70 организаций.

Эксперты также отметили фонд "Найди семью", внедривший цифровые решения для координации восьми региональных центров. Технологии помогли на 70 процентов сократить время на оформление отчетности и оказать адресную помощь 2059 детям.

В специальной номинации победил Ресурсный центр в сфере национальных отношений с проектом "Языковая арт-резиденция. Музыка слова", направленным на сохранение культурного и языкового богатства народов России.

Сергей Собянин поздравил победителей и поблагодарил их за неравнодушие и добрые дела, необходимые жителям столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

13 октября 2026, 12:22
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

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