Сергей Собянин рассказал, как преобразилась Шелепихинская набережная

3,2 километра дорог, прогулочная зона и два маршрута транспорта к станции "Звенигородская".

Сергей Собянин открыл Шелепихинскую набережную после реконструкции. У жителей новых жилых комплексов рядом с рекой поездка на автомобиле до «Москва-Сити» теперь занимает четыре минуты вместо десяти. Шелепихинская набережная связала деловой центр с Карамышевской набережной; вдоль воды одновременно обустроили пространство для отдыха.

О дорожной части проекта мэр Москвы рассказал в своем канале в MAX:

«Участок расширили до двух полос движения в каждом направлении, установили новые светофоры и остановки наземного городского транспорта, обустроили пешеходные переходы и парковочные места. Всего построено и реконструировано 3,2 км дорог».

Следующий шаг касается общественного транспорта. По обновленной дороге пройдут два маршрута, м31 и № 374. Они помогут пассажирам добираться к новой станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро. Маршрут м31 продлят от «Москва-Сити» до причала «Карамышевский». Для № 374 предусмотрен путь от 1-го Силикатного проезда до центра госуслуг района Хорошево-Мневники.

До метро можно будет дойти и пешком: дорога от набережной к «Звенигородской» займет 6–10 минут. Кроме того, после реконструкции удобнее пользоваться причалом «Сердце Столицы», где останавливается регулярный речной электротранспорт.

Еще несколько лет назад дорога вдоль этого берега была тупиковой и плохо обустроенной. Несмотря на близость «Москва-Сити», десятилетиями здесь в основном ездили к промышленным предприятиям и немногочисленным жилым домам. По мере освоения бывшей промзоны такой дорожной сети уже не хватало. Проект реконструкции включал новый участок между мостом Академика Королева и Карамышевской набережной, с которой дорога соединяется возле 3-го Силикатного проезда. Основные работы завершили в сентябре 2026 года.

Теперь Шелепихинская набережная войдет в сквозной маршрут вдоль Москвы-реки между Третьим транспортным кольцом и Живописным мостом. Его общая длина составит около семи километров. Для этого используют и ранее построенный участок между Белорусским мостом и ТТК. Выехать с маршрута можно будет на проспект Багратиона, Шелепихинский мост, Северо-Западную хорду и проспект Маршала Жукова.

По оценкам экспертов, ежедневно по обновленной набережной будут проезжать свыше 34 тысяч автомобилей. При этом нагрузка на отдельные участки соседних дорог уже снизилась на 10 процентов. Речь о Большой Филевской улице между Минской улицей и ТТК, Звенигородском шоссе между Северо-Западной хордой и ТТК, а также о самом Третьем транспортном кольце между Шмитовским проездом и Звенигородским шоссе.

У воды есть повод задержаться и тем, кто никуда не торопится. Между мостом Академика Королёва и ТТК обустроили рекреационную зону длиной около двух километров. Здесь можно гулять или заниматься спортом. Пешеходные и велосипедные дорожки в общей сложности протянулись на четыре километра, для детей оборудовали две площадки. Еще одна площадка предназначена для спортивных занятий. На территории также обустроили 33 гектара газона.

Прогулочной части проекта предшествовала защита самого берега. Чтобы склон не размывало и грунт не сползал, вдоль реки возвели подпорные стены общей длиной два километра.

За три года в районе Большого Сити реконструировали семь участков набережных по обе стороны Москвы-реки. В масштабе города работы идут с 2011 года: за это время привели в порядок около 110 километров набережных, включая практически все исторические гранитные набережные в центре. Там расширили и обновили тротуары, оборудовали места для отдыха и смотровые площадки. На некоторых участках появились велопешеходные дорожки.

Работы затронули и Яузу. В 2024 году на ней обновили более 20 километров гранитных набережных, соединив их в пешеходный маршрут. На Москве-реке в 2025 году открыли благоустроенный променад в «Коломенском» длиной 3,5 километра. Также обновлены шесть набережных правого берега между Садовым кольцом и Нагатинским затоном общей протяжённостью 11,4 километра.

В ближайшее время город планирует завершить реконструкцию Причального проезда, соединяющего Шелепихинскую набережную с одноименным шоссе. В дальнейших планах также обновление Карамышевской набережной и набережных Мневниковской поймы. Отдельный проект касается участка между Филёвским парком и театром «Мастерская Петра Фоменко».