Воробьев заявил о планах расширять производство роботов в Подмосковье

Московская область рассчитывает привлечь китайских партнеров к развитию производства промышленных роботов и автоматизированных систем.

Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил во время посещения Китайской международной промышленной выставки CIIF в Шанхае.

Глава региона ознакомился с разработками в области робототехники и металлообработки, представленными компаниями Estun, Siasun, Agibot, Longxin Laser и Bodor Laser.

«Мы заинтересованы в максимальной роботизации и автоматизации этих процессов», – отметил Андрей Воробьев в интервью ТАСС, заявив, что около четверти складских площадей России сосредоточено в Подмосковье.

По данным пресс-службы регионального правительства, в 2027 году в индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе планируется запустить совместное производство промышленных роботов компаний «Смарт Импорт» и CRP Robot.

Кроме того, в Дмитровском индустриальном парке также готовят проект фабрики роботов для складской логистики.

В Московской области действуют льготы для производителей робототехники и предприятий, внедряющих автоматизацию. Роботы уже используются на заводе «Тонар», предприятии «Петровакс Фарм» и в «Щелково Агрохим». На складе «Глории Джинс» в Подольске работают 112 роботов, система сортировки обрабатывает до 12 тыс. отправлений в час.

Выставка CIIF проходит в Шанхае с 12 по 16 октября и объединяет около 3 тыс. технологических компаний.