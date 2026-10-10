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Пятница 9 октября

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Всего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья

Фото сгенерировано ИИ
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Одно легкомысленное действие в темное время суток способно навсегда запереть благополучие на замок и впустить в семью горькую полосу затяжного безденежья.

10 октября православная церковь вспоминает преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей Соловецкого монастыря на Белом море. В народном календаре эта дата известна как день Савватия Пчельника. Праздник знаменовал окончание «пчелиной девятины» — периода, в течение которого пасечники завершали подготовку ульев к зиме.

Завершение пасечных работ и медовые традиции

На Руси святой Савватий считался покровителем пчеловодства. Труд бортника традиционно пользовался большим уважением в крестьянской среде. К 10 октября все основные сезонные заботы на пасеках старались закончить: ульи убирали в утепленные омшаники, а щели замазывали глиной и воском, защищая пчел от предстоящих холодов.

Традиционным атрибутом дня была медовая выпечка. С утра хозяйки пекли пряники, печенье и лепешки на меду. Свежими сладостями в первую очередь угощали детей, а также делились с соседями и странниками. Считалось хорошей приметой проявить щедрость, тогда как отказ в угощении связывали с возможными неурядицами в хозяйстве.

Народные запреты на 10 октября

С праздником Савватия был связан ряд бытовых ограничений:

  • Не выходить на улицу после наступления темноты. Верили, что с приходом сумерек повышается риск простудиться или занемочь.
  • Не заниматься тяжелым физическим трудом. В народе считалось, что любая работа, не связанная с уходом за пасекой, в этот день будет бесполезной или приведет к бытовым поломкам.
  • Не стричь волосы и ногти. Согласно поверьям, это могло ослабить защитные силы организма перед зимой.
  • Не давать в долг деньги и сахар. Считалось, что вместе с ними можно вынести из дома материальное благополучие.
  • Избегать конфликтов и ссор. День старались проводить спокойно, чтобы не провоцировать затяжные семейные разногласия.

Погодные приметы на 10 октября

  • Гром на Савватия предвещает мягкую, малоснежную и короткую зиму.
  • Сухая и ясная погода говорит о том, что морозы ударят нескоро.
  • Птицы с утра прячут клювы под крыло — к похолоданию и затяжным дождям.
  • Северный ветер сулит морозную зиму, а южный — частые оттепели.
  • Если пчелы плотно заделали вход в улей воском — зима будет суровой; если леток остался почти открытым — холода будут умеренными.

Сны в ночь на 10 октября в народной традиции связывали с подсказками о скрытых тревогах и внутренних сомнениях, от которых стоит отказаться.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2026, 01:00
Фото сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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