Всего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья

Одно легкомысленное действие в темное время суток способно навсегда запереть благополучие на замок и впустить в семью горькую полосу затяжного безденежья.



10 октября православная церковь вспоминает преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей Соловецкого монастыря на Белом море. В народном календаре эта дата известна как день Савватия Пчельника. Праздник знаменовал окончание «пчелиной девятины» — периода, в течение которого пасечники завершали подготовку ульев к зиме.

Завершение пасечных работ и медовые традиции

На Руси святой Савватий считался покровителем пчеловодства. Труд бортника традиционно пользовался большим уважением в крестьянской среде. К 10 октября все основные сезонные заботы на пасеках старались закончить: ульи убирали в утепленные омшаники, а щели замазывали глиной и воском, защищая пчел от предстоящих холодов.

Традиционным атрибутом дня была медовая выпечка. С утра хозяйки пекли пряники, печенье и лепешки на меду. Свежими сладостями в первую очередь угощали детей, а также делились с соседями и странниками. Считалось хорошей приметой проявить щедрость, тогда как отказ в угощении связывали с возможными неурядицами в хозяйстве.

Народные запреты на 10 октября

С праздником Савватия был связан ряд бытовых ограничений:

Не выходить на улицу после наступления темноты. Верили, что с приходом сумерек повышается риск простудиться или занемочь.

Не заниматься тяжелым физическим трудом. В народе считалось, что любая работа, не связанная с уходом за пасекой, в этот день будет бесполезной или приведет к бытовым поломкам.

Не стричь волосы и ногти. Согласно поверьям, это могло ослабить защитные силы организма перед зимой.

Не давать в долг деньги и сахар. Считалось, что вместе с ними можно вынести из дома материальное благополучие.

Избегать конфликтов и ссор. День старались проводить спокойно, чтобы не провоцировать затяжные семейные разногласия.

Погодные приметы на 10 октября

Гром на Савватия предвещает мягкую, малоснежную и короткую зиму.

Сухая и ясная погода говорит о том, что морозы ударят нескоро.

Птицы с утра прячут клювы под крыло — к похолоданию и затяжным дождям.

Северный ветер сулит морозную зиму, а южный — частые оттепели.

Если пчелы плотно заделали вход в улей воском — зима будет суровой; если леток остался почти открытым — холода будут умеренными.

Сны в ночь на 10 октября в народной традиции связывали с подсказками о скрытых тревогах и внутренних сомнениях, от которых стоит отказаться.