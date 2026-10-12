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Наесться сахара и умереть: врач раскрыл смертельную дозу сладкого

Фото: unsplash.com
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Многие знают, что чрезмерное употребление сахара очень сильно вредит здоровью. Оказалось, он может и убить.

Обычный сахар, который многие ежедневно добавляют в чай, кофе и десерты, при чрезмерном употреблении может представлять смертельную опасность. Медики предупредили, что теоретически летальной дозой для человека могут стать 2–2,5 килограмма сахара, съеденные за один раз. Однако на практике организм, скорее всего, отреагирует раньше — сильной тошнотой и рвотой, которые затруднят поступление такого количества вещества. Важной информацией с россиянами поделился замглавы Института медицины и медицинских технологий НГУ Михаил Хвостов.

При этом серьезные последствия могут наступить и при гораздо меньших дозах. Особенно высокие риски возникают у людей с сахарным диабетом: резкое увеличение уровня глюкозы в крови может спровоцировать опасную гипергликемию. В таких случаях даже количество сахара, которое для другого человека не стало бы критическим, может привести к тяжелым осложнениям.

В любом случае, употребление сладкого через рот в смертельных дозах маловероятно. Как отметил врач, организм начнет «защищаться» намного раньше критической точки — он будет активно избавляться от лишнего с помощью рвоты.

А вот введение концентрированного раствора глюкозы непосредственно в вену может нанести серьезный вред организму. Но в целом последствия такого рода «сахарных ударов» во многом зависят от состояния здоровья человека.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать долю свободных сахаров в рационе — она должна составлять менее 10% от общей суточной калорийности. При рационе на 2000 килокалорий это примерно 50 граммов сахара в день. Сокращение потребления до 25 граммов может принести дополнительную пользу здоровью.

Ранее доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе кофе.

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12 октября 2026, 15:17
Фото: unsplash.com
ТАСС✓ Надежный источник

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