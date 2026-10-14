Францию накрыл продуктовый коллапс из-за дерзкого ночного взлома сотен супермаркетов

Ночная диверсия невиданных масштабов нанесла сокрушительный удар по продовольственной безопасности целой страны, превратив тонны свежей еды в тлеющие угли.

Ночь на 12 октября 2026 года обернулась для французского продуктового ретейла настоящим кошмаром наяву. Неизвестные хакеры провели скоординированную и предельно циничную кибератаку на холодильные системы сотен торговых точек по всей республике. Взломав цифровое управление, злоумышленники дистанционно перевели морозильные камеры в режим экстренной разморозки и выкрутили термостаты на максимум — температура внутри поднялась до экстремальных 50 градусов тепла.

Вместо ледяного холода торговые залы заполнились едким запахом гари и растаявшей жижи. Продукты нагревались несколько часов подряд, превращая мясо, рыбу, молоко и полуфабрикаты в опасную для жизни отраву. В ряде гипермаркетов из-за запредельной нагрузки на электросети и бешеного перегрева компрессоров вспыхнули реальные пожары, на тушение которых среди ночи съезжались расчеты спасателей. Об этом пишет ridlife.

Миллионные убытки и пустые прилавки

Масштаб продовольственного коллапса оказался колоссальным. Под удар попали гиганты европейского рынка: сети Cooperative U, Intermarche, Netto и Leclerc. В одном только Intermarche киберудар парализовал около 150 торговых точек. Знаменитый ретейлер Carrefour подтвердил факт взлома систем в 80 своих магазинах. Тонны испорченной еды фурами вывозят на утилизацию: на прилавки этот товар уже никогда не попадет.

Финансовый урон оценивается в десятки миллионов евро, и это лишь прямые потери от списания продуктов. К этой сумме добавятся колоссальные затраты на ремонт сгоревшего оборудования, санитарную обработку помещений и компенсации за простой магазинов.

Дыра в защите и угроза для всей Европы

Происшествие вышло на уровень государственной безопасности. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню экстренно подключил к расследованию Национальное агентство кибербезопасности (ANSSI). Специалисты быстро выявили уязвимость: диверсанты взломали брешь в программном обеспечении датского гиганта Danfoss, чьи установки массово закупают торговые сети по всему миру.

Представители компании Danfoss попытались оправдаться, свалив всю вину на самих пострадавших. В датском офисе заявили, что под раздачу попали лишь приборы с устаревшей прошивкой, а торговым сетям якобы давно советовали обновить софт или вовсе заменить технику на более современную.

Эхо этой атаки уже докатилось до соседних государств. В Нидерландах крупнейший холдинг Ahold Delhaize, владеющий сетью Albert Heijn, внезапно остановил онлайн-доставку товаров. Мобильное приложение заблокировало заказы, предупредив покупателей об "инциденте безопасности". Пока следователи выясняют, действовала ли одна и та же группировка, рядовые европейцы с тревогой смотрят на пустеющие полки и осознают, насколько уязвима базовая инфраструктура перед лицом сетевых террористов.