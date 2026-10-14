Пригожин раскрыл правду о спасении Валерии от опасной заразы

Роскошный отдых за пределами страны обернулся для известной певицы тяжелым испытанием, заставив звездную семью экстренно прибегнуть к помощи врачей и курсу интенсивной терапии.



Поклонники 58-летней Валерии наконец могут выдохнуть с облегчением: артистка успешно преодолела последствия опасного инфекционного заболевания, которое буквально выбило ее из привычного графика. Тревожные новости о внезапном недуге исполнительницы хита "Часики" заставили публику всерьез переживать за ее самочувствие и гадать, состоятся ли запланированные масштабные выступления. Молчание прервал супруг и бессменный продюсер звезды Иосиф Пригожин, расставив все точки над "i" в беседе с журналистами.

Как выяснилось, коварный вирус настиг артистку вовсе не на родине. Первые тревожные симптомы проявились сразу после возвращения с зарубежного курорта. Организм певицы, привыкшей к железной дисциплине и здоровому образу жизни, дал сбой под натиском агрессивной заморской заразы. Болезнь протекала настолько тяжело, что звезде потребовалась серьезная медицинская помощь: вставать на ноги пришлось при помощи массированного курса внутривенных капельниц, регулярных уколов и строжайшей лечебной диеты.

"Сейчас все позади, Валерия чувствует себя отлично. После курса капельниц, уколов и диеты Валерия восстановилась и уже готовится к концертной деятельности", — эмоционально заверил публику Пригожин, подчеркнув, что худшее уже позади, а гастрольный график остается в силе.

Сам Иосиф Игоревич в последнее время тоже демонстрирует чудеса преображения и заботы о собственном организме. Недавно Валерия с гордостью делилась интимными подробностями их семейной жизни, раскрыв секрет чудесного исцеления мужа. Долгие годы продюсер изводил себя и супругу громким ночным храпом, от которого не помогали никакие разрекламированные аптечные средства.

Спасение пришло вместе с кардинальным изменением привычек: Пригожин взял волю в кулак, сбросил лишние килограммы и перешел на здоровое питание. По словам певицы, избавившись от лишнего веса, продюсер не просто перестал мучить близких по ночам, но и буквально расцвел, почувствовав себя значительно моложе, энергичнее и бодрее. Теперь звездные супруги снова полны сил и готовы штурмовать новые вершины шоу-бизнеса.