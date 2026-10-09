Программа "Наставничество" поможет столичным НКО найти новые точки роста

Проект работает с 2024 года.

Сеть коворкинг-центров НКО открыла новый сезон программы "Наставничество". Опытные специалисты помогут начинающим работникам развивать социальные инициативы и выстраивать рабочие процессы. Основными направлениями станут соцпроектирование, фандрайзинг, отчетность и информационная открытость.

Программа предполагает работу с экспертом, которого подбирают с учетом задач конкретного проекта. Заявки принимаются с 10 октября. В течение шести месяцев каждому участнику будут доступны 10 онлайн-консультаций.

Направления наставничества

Направление по управлению организацией и отчетности будет курировать тренер-консультант и эксперт по развитию НКО Дмитрий Григорьев. Он поможет участникам распределить ответственность внутри команды, наладить внутренние процессы и подготовить организацию к устойчивой работе.

За фандрайзинг будет отвечать эксперт по привлечению средств Екатерина Кузнецова. На консультациях участники смогут разобрать стратегию сбора средств, подготовку заявок, а также взаимодействие с донорами и партнерами.

Куратором направления "Информационная открытость" станет пиар-директор АНО "Центр защиты бездомных животных “Ценность каждой жизни”" Янна Аврелина. Она поможет организациям наладить общение с аудиторией, разработать контент-план и сделать деятельность более понятной для общества.

Социальным проектированием займется Татьяна Чудилина, собственник агентства соцмаркетинга "Сила дела" и продюсер соцпроектов. Она поможет подготовить проекты для представления частным и корпоративным донорам и найти новые варианты сотрудничества с бизнесом.

Опыт прошлых сезонов

Проект "Наставничество" действует с 2024 года. За это время эксперты помогли ряду организаций решить практические задачи. Так, АНО "Наш дар" разработала продвижение в социальных сетях и контент-план, АНО "Право на жизнь" подготовила предложения для бизнеса и частных доноров, а АНО "Инватриса" оформила грантовую заявку для участия в профильном конкурсе.

"Наставничество" входит в бесплатную образовательную программу "НКО Лаб". Помимо него, участникам доступны курсы повышения квалификации, вебинары, персональные консультации, видеокурсы и интенсивы. Сеть коворкинг-центров НКО реализует программу с 2016 года.