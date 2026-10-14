Наташа Королева назвала истинную причину гибели Сергея Соседова в Якутии

Нелепая трагедия, оборвавшая жизнь одного из самых ярких и бескомпромиссных критиков страны, до сих пор не укладывается в головах его коллег.



Внезапная смерть 58-летнего музыкального критика Сергея Соседова стала настоящим шоком для всего отечественного шоу-бизнеса. Журналист погиб 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл по рабочим делам. Трагедия разыгралась в местном отеле: поднимаясь по лестнице к себе в номер, Соседов оступился и сорвался вниз. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу и провели срочную операцию, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Эксперты констатировали перелом черепа и обширное кровоизлияние в мозг.



Церемония прощания прошла 30 сентября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего гроб с телом критика перевезли в Подмосковье. Свой последний приют Сергей Соседов обрел на Перепечинском кладбище, где покоится его отец.

Уже после похорон в телеэфир вышли свежие выпуски проекта "ВИА Суперстар!", в котором журналист успел отработать в качестве постоянного члена жюри. Съемки завершились еще летом, и на кадрах критик, как всегда, эмоционально спорит, выставляет оценки и яростно комментирует номера артистов. Продюсеры проекта решили посвятить эти эпизоды его светлой памяти.

На фоне волны слухов и домыслов о возможной криминальной подоплеке случившегося молчание нарушила ведущая шоу Наташа Королева. В беседе с журналистом Герой Иващенко певица призвала прекратить конспирологические теории и подтвердила: гибель Сергея стала результатом чудовищного стечения обстоятельств.

"У нас всех трагедия, мы до сих пор находимся в шоке. Ой, Серега был, конечно, потрясающим, невероятным, уникальным и штучным. То, что с ним произошла такая нелепая случайность... Хочется после этого задуматься, насколько надо жить вот здесь и сейчас, сегодняшним днем. Потому что завтра просто может не быть", — высказалась артистка.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" добавила, что в последние месяцы Соседов буквально расцвел в профессии, получал массу предложений и искренне наслаждался признанием публики.

"Мне казалось, что вообще какой-то звездный час у него. Он прямо летал на крыльях. И вот летел и поскользнулся", — подвела горькую черту певица. Коллеги по цеху сходятся во мнении, что заменить столь неординарного и смелого эксперта на российской эстраде теперь попросту некем.